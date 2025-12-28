- 자본
트레이드:
32
이익 거래:
21 (65.62%)
손실 거래:
11 (34.38%)
최고의 거래:
103.56 EUR
최악의 거래:
-64.65 EUR
총 수익:
272.88 EUR (11 959 pips)
총 손실:
-221.92 EUR (26 983 pips)
연속 최대 이익:
9 (85.07 EUR)
연속 최대 이익:
130.38 EUR (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
2.92%
최대 입금량:
41.81%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
16 (50.00%)
숏(주식차입매도):
16 (50.00%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
1.59 EUR
평균 이익:
12.99 EUR
평균 손실:
-20.17 EUR
연속 최대 손실:
4 (-35.23 EUR)
연속 최대 손실:
-77.48 EUR (3)
월별 성장률:
0.51%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
101.53 EUR (1.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.00% (101.53 EUR)
자본금별:
1.00% (101.11 EUR)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|GER40.cash
|4
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|96
|GER40.cash
|-40
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.3K
|GER40.cash
|-16K
|EURUSD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
