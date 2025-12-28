- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
103.56 EUR
最差交易:
-26.15 EUR
毛利:
139.14 EUR (2 209 pips)
毛利亏损:
-77.48 EUR (9 090 pips)
最大连续赢利:
3 (130.38 EUR)
最大连续盈利:
130.38 EUR (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
5.08%
最大入金加载:
12.11%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
0.80
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
1.80
预期回报:
7.71 EUR
平均利润:
27.83 EUR
平均损失:
-25.83 EUR
最大连续失误:
3 (-77.48 EUR)
最大连续亏损:
-77.48 EUR (3)
每月增长:
0.62%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
77.48 EUR (0.76%)
相对跌幅:
结余:
0.76% (77.48 EUR)
净值:
0.68% (68.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +103.56 EUR
最差交易: -26 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +130.38 EUR
最大连续亏损: -77.48 EUR
