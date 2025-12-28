- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
103.56 EUR
Pior negociação:
-26.15 EUR
Lucro bruto:
139.14 EUR (2 209 pips)
Perda bruta:
-77.48 EUR (9 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (130.38 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
130.38 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
5.08%
Depósito máximo carregado:
12.11%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
7.71 EUR
Lucro médio:
27.83 EUR
Perda média:
-25.83 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-77.48 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-77.48 EUR (3)
Crescimento mensal:
0.62%
Algotrading:
62%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
77.48 EUR (0.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.76% (77.48 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.68% (68.97 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +103.56 EUR
Pior negociação: -26 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +130.38 EUR
Máxima perda consecutiva: -77.48 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
