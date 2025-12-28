- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
8 (61.53%)
Убыточных трейдов:
5 (38.46%)
Лучший трейд:
103.56 EUR
Худший трейд:
-26.15 EUR
Общая прибыль:
156.52 EUR (2 908 pips)
Общий убыток:
-85.83 EUR (9 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (21.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
130.38 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
4.01%
Макс. загрузка депозита:
36.95%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
5.44 EUR
Средняя прибыль:
19.57 EUR
Средний убыток:
-17.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-77.48 EUR)
Макс. убыток в серии:
-77.48 EUR (3)
Прирост в месяц:
0.71%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
77.48 EUR (0.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (77.48 EUR)
По эквити:
0.68% (68.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +103.56 EUR
Худший трейд: -26 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +21.20 EUR
Макс. убыток в серии: -77.48 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
