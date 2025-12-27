- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
203
利益トレード:
187 (92.11%)
損失トレード:
16 (7.88%)
ベストトレード:
7.60 USD
最悪のトレード:
-8.50 USD
総利益:
63.22 USD (31 468 pips)
総損失:
-38.14 USD (19 064 pips)
最大連続の勝ち:
51 (31.21 USD)
最大連続利益:
31.21 USD (51)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
1.85%
最大入金額:
0.72%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
1.04
長いトレード:
123 (60.59%)
短いトレード:
80 (39.41%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.34 USD
平均損失:
-2.38 USD
最大連続の負け:
5 (-24.19 USD)
最大連続損失:
-24.19 USD (5)
月間成長:
5.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.23 USD
最大の:
24.19 USD (4.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.75% (24.19 USD)
エクイティによる:
0.26% (1.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.60 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 51
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +31.21 USD
最大連続損失: -24.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
525
USD
USD
4
100%
203
92%
2%
1.65
0.12
USD
USD
5%
1:500