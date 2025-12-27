- 成长
交易:
199
盈利交易:
183 (91.95%)
亏损交易:
16 (8.04%)
最好交易:
7.60 USD
最差交易:
-8.50 USD
毛利:
62.70 USD (31 227 pips)
毛利亏损:
-38.14 USD (19 064 pips)
最大连续赢利:
51 (31.21 USD)
最大连续盈利:
31.21 USD (51)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.85%
最大入金加载:
0.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
1.02
长期交易:
121 (60.80%)
短期交易:
78 (39.20%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
0.34 USD
平均损失:
-2.38 USD
最大连续失误:
5 (-24.19 USD)
最大连续亏损:
-24.19 USD (5)
每月增长:
4.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.23 USD
最大值:
24.19 USD (4.75%)
相对跌幅:
结余:
4.75% (24.19 USD)
净值:
0.16% (0.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.60 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +31.21 USD
最大连续亏损: -24.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
