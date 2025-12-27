SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XM 05
Falaq Karunia Jaya

XM 05

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
189 (92.19%)
Loss Trade:
16 (7.80%)
Best Trade:
7.60 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
63.45 USD (31 574 pips)
Perdita lorda:
-38.14 USD (19 064 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (31.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.21 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.85%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
125 (60.98%)
Short Trade:
80 (39.02%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.34 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.19 USD (5)
Crescita mensile:
5.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.23 USD
Massimale:
24.19 USD (4.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.75% (24.19 USD)
Per equità:
0.26% (1.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 205
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.60 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.21 USD
Massima perdita consecutiva: -24.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
