Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
186 (92.07%)
Убыточных трейдов:
16 (7.92%)
Лучший трейд:
7.60 USD
Худший трейд:
-8.50 USD
Общая прибыль:
63.03 USD (31 380 pips)
Общий убыток:
-38.14 USD (19 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (31.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.21 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
122 (60.40%)
Коротких трейдов:
80 (39.60%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
-2.38 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-24.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.19 USD (5)
Прирост в месяц:
4.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.23 USD
Максимальная:
24.19 USD (4.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.75% (24.19 USD)
По эквити:
0.26% (1.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
