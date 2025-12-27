СигналыРазделы
Falaq Karunia Jaya

XM 05

Falaq Karunia Jaya
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
186 (92.07%)
Убыточных трейдов:
16 (7.92%)
Лучший трейд:
7.60 USD
Худший трейд:
-8.50 USD
Общая прибыль:
63.03 USD (31 380 pips)
Общий убыток:
-38.14 USD (19 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (31.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.21 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
122 (60.40%)
Коротких трейдов:
80 (39.60%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
-2.38 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-24.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.19 USD (5)
Прирост в месяц:
4.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.23 USD
Максимальная:
24.19 USD (4.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.75% (24.19 USD)
По эквити:
0.26% (1.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +31.21 USD
Макс. убыток в серии: -24.19 USD

2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
