Trades insgesamt:
204
Gewinntrades:
188 (92.15%)
Verlusttrades:
16 (7.84%)
Bester Trade:
7.60 USD
Schlechtester Trade:
-8.50 USD
Bruttoprofit:
63.35 USD (31 528 pips)
Bruttoverlust:
-38.14 USD (19 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (31.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.21 USD (51)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
0.72%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
39 Minuten
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
124 (60.78%)
Short-Positionen:
80 (39.22%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-24.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.19 USD (5)
Wachstum pro Monat :
5.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.23 USD
Maximaler:
24.19 USD (4.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.75% (24.19 USD)
Kapital:
0.26% (1.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
