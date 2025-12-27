- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
68 (97.14%)
損失トレード:
2 (2.86%)
ベストトレード:
24.01 USD
最悪のトレード:
-1.10 USD
総利益:
292.16 USD (175 500 pips)
総損失:
-1.73 USD (650 pips)
最大連続の勝ち:
28 (118.61 USD)
最大連続利益:
118.61 USD (28)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
146.45%
最大入金額:
110.78%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
264.03
長いトレード:
43 (61.43%)
短いトレード:
27 (38.57%)
プロフィットファクター:
168.88
期待されたペイオフ:
4.15 USD
平均利益:
4.30 USD
平均損失:
-0.87 USD
最大連続の負け:
1 (-1.10 USD)
最大連続損失:
-1.10 USD (1)
月間成長:
58.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.10 USD (0.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (0.63 USD)
エクイティによる:
29.75% (194.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|20
|GBPUSDm
|19
|CHFJPYm
|8
|BTCUSDm
|6
|EURCHFm
|5
|XAGUSDm
|5
|USDCHFm
|2
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|71
|GBPUSDm
|69
|CHFJPYm
|40
|BTCUSDm
|10
|EURCHFm
|34
|XAGUSDm
|40
|USDCHFm
|12
|NZDCHFm
|10
|EURCADm
|2
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|71K
|GBPUSDm
|554
|CHFJPYm
|718
|BTCUSDm
|101K
|EURCHFm
|164
|XAGUSDm
|795
|USDCHFm
|61
|NZDCHFm
|39
|EURCADm
|239
|EURAUDm
|126
|EURGBPm
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +24.01 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +118.61 USD
最大連続損失: -1.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
58%
0
0
USD
USD
791
USD
USD
1
0%
70
97%
146%
168.87
4.15
USD
USD
30%
1:200