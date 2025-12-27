SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXcpu NB
Ying Tu Xu

FXcpu NB

Ying Tu Xu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
74 (97.36%)
Perte trades:
2 (2.63%)
Meilleure transaction:
24.01 USD
Pire transaction:
-1.10 USD
Bénéfice brut:
341.84 USD (176 467 pips)
Perte brute:
-1.73 USD (650 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (118.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.71 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.95
Activité de trading:
142.42%
Charge de dépôt maximale:
110.78%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
309.19
Longs trades:
43 (56.58%)
Courts trades:
33 (43.42%)
Facteur de profit:
197.60
Rendement attendu:
4.48 USD
Bénéfice moyen:
4.62 USD
Perte moyenne:
-0.87 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
68.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.10 USD (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.11% (0.63 USD)
Par fonds propres:
29.75% (194.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 20
GBPUSDm 19
CHFJPYm 14
BTCUSDm 6
EURCHFm 5
XAGUSDm 5
USDCHFm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
EURAUDm 1
EURGBPm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 71
GBPUSDm 69
CHFJPYm 90
BTCUSDm 10
EURCHFm 34
XAGUSDm 40
USDCHFm 12
NZDCHFm 10
EURCADm 2
EURAUDm 1
EURGBPm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 71K
GBPUSDm 554
CHFJPYm 1.7K
BTCUSDm 101K
EURCHFm 164
XAGUSDm 795
USDCHFm 61
NZDCHFm 39
EURCADm 239
EURAUDm 126
EURGBPm 61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.01 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +118.61 USD
Perte consécutive maximale: -1.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.30 01:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 01:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 08:32
Share of trading days is too low
2025.12.27 08:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 07:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXcpu NB
100 USD par mois
68%
0
0
USD
840
USD
1
0%
76
97%
142%
197.59
4.48
USD
30%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.