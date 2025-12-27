- 成长
交易:
61
盈利交易:
59 (96.72%)
亏损交易:
2 (3.28%)
最好交易:
24.01 USD
最差交易:
-1.10 USD
毛利:
237.14 USD (175 229 pips)
毛利亏损:
-1.73 USD (650 pips)
最大连续赢利:
28 (118.61 USD)
最大连续盈利:
118.61 USD (28)
夏普比率:
0.81
交易活动:
161.43%
最大入金加载:
110.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
65
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
214.01
长期交易:
41 (67.21%)
短期交易:
20 (32.79%)
利润因子:
137.08
预期回报:
3.86 USD
平均利润:
4.02 USD
平均损失:
-0.87 USD
最大连续失误:
1 (-1.10 USD)
最大连续亏损:
-1.10 USD (1)
每月增长:
47.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.10 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (0.63 USD)
净值:
29.75% (194.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|20
|GBPUSDm
|14
|BTCUSDm
|6
|CHFJPYm
|6
|EURCHFm
|5
|XAGUSDm
|5
|USDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|71
|GBPUSDm
|33
|BTCUSDm
|10
|CHFJPYm
|31
|EURCHFm
|34
|XAGUSDm
|40
|USDCHFm
|12
|EURCADm
|2
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|71K
|GBPUSDm
|388
|BTCUSDm
|101K
|CHFJPYm
|652
|EURCHFm
|164
|XAGUSDm
|795
|USDCHFm
|61
|EURCADm
|239
|EURAUDm
|126
|EURGBPm
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
47%
0
0
USD
USD
736
USD
USD
1
0%
61
96%
161%
137.07
3.86
USD
USD
30%
1:200