Ying Tu Xu

FXcpu NB

Ying Tu Xu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 48%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
60 (96.77%)
Убыточных трейдов:
2 (3.23%)
Лучший трейд:
24.01 USD
Худший трейд:
-1.10 USD
Общая прибыль:
239.45 USD (175 239 pips)
Общий убыток:
-1.73 USD (650 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (118.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.61 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
151.00%
Макс. загрузка депозита:
110.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
216.11
Длинных трейдов:
41 (66.13%)
Коротких трейдов:
21 (33.87%)
Профит фактор:
138.41
Мат. ожидание:
3.83 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-0.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.10 USD (1)
Прирост в месяц:
47.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.10 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (0.63 USD)
По эквити:
29.75% (194.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 20
GBPUSDm 15
BTCUSDm 6
CHFJPYm 6
EURCHFm 5
XAGUSDm 5
USDCHFm 2
EURCADm 1
EURAUDm 1
EURGBPm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 71
GBPUSDm 35
BTCUSDm 10
CHFJPYm 31
EURCHFm 34
XAGUSDm 40
USDCHFm 12
EURCADm 2
EURAUDm 1
EURGBPm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 71K
GBPUSDm 398
BTCUSDm 101K
CHFJPYm 652
EURCHFm 164
XAGUSDm 795
USDCHFm 61
EURCADm 239
EURAUDm 126
EURGBPm 61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.01 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +118.61 USD
Макс. убыток в серии: -1.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 08:32
Share of trading days is too low
2025.12.27 08:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 07:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
