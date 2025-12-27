- Прирост
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
60 (96.77%)
Убыточных трейдов:
2 (3.23%)
Лучший трейд:
24.01 USD
Худший трейд:
-1.10 USD
Общая прибыль:
239.45 USD (175 239 pips)
Общий убыток:
-1.73 USD (650 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (118.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.61 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
151.00%
Макс. загрузка депозита:
110.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
216.11
Длинных трейдов:
41 (66.13%)
Коротких трейдов:
21 (33.87%)
Профит фактор:
138.41
Мат. ожидание:
3.83 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-0.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.10 USD (1)
Прирост в месяц:
47.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.10 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (0.63 USD)
По эквити:
29.75% (194.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|20
|GBPUSDm
|15
|BTCUSDm
|6
|CHFJPYm
|6
|EURCHFm
|5
|XAGUSDm
|5
|USDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|71
|GBPUSDm
|35
|BTCUSDm
|10
|CHFJPYm
|31
|EURCHFm
|34
|XAGUSDm
|40
|USDCHFm
|12
|EURCADm
|2
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|71K
|GBPUSDm
|398
|BTCUSDm
|101K
|CHFJPYm
|652
|EURCHFm
|164
|XAGUSDm
|795
|USDCHFm
|61
|EURCADm
|239
|EURAUDm
|126
|EURGBPm
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
