Negociações:
65
Negociações com lucro:
63 (96.92%)
Negociações com perda:
2 (3.08%)
Melhor negociação:
24.01 USD
Pior negociação:
-1.10 USD
Lucro bruto:
268.01 USD (175 373 pips)
Perda bruta:
-1.73 USD (650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (118.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
118.61 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
149.96%
Depósito máximo carregado:
110.78%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
242.07
Negociações longas:
41 (63.08%)
Negociações curtas:
24 (36.92%)
Fator de lucro:
154.92
Valor esperado:
4.10 USD
Lucro médio:
4.25 USD
Perda média:
-0.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.10 USD (1)
Crescimento mensal:
53.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.10 USD (0.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (0.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.75% (194.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|20
|GBPUSDm
|18
|BTCUSDm
|6
|CHFJPYm
|6
|EURCHFm
|5
|XAGUSDm
|5
|USDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|71
|GBPUSDm
|64
|BTCUSDm
|10
|CHFJPYm
|31
|EURCHFm
|34
|XAGUSDm
|40
|USDCHFm
|12
|EURCADm
|2
|EURAUDm
|1
|EURGBPm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|71K
|GBPUSDm
|532
|BTCUSDm
|101K
|CHFJPYm
|652
|EURCHFm
|164
|XAGUSDm
|795
|USDCHFm
|61
|EURCADm
|239
|EURAUDm
|126
|EURGBPm
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.01 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +118.61 USD
Máxima perda consecutiva: -1.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
