トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
24.92 USD
最悪のトレード:
-11.98 USD
総利益:
68.77 USD (4 564 pips)
総損失:
-23.54 USD (2 337 pips)
最大連続の勝ち:
4 (52.53 USD)
最大連続利益:
52.53 USD (4)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
9.85%
最大入金額:
20.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
2.71
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
2.92
期待されたペイオフ:
5.65 USD
平均利益:
13.75 USD
平均損失:
-7.85 USD
最大連続の負け:
2 (-16.72 USD)
最大連続損失:
-16.72 USD (2)
月間成長:
45.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.82 USD
最大の:
16.72 USD (11.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.47% (16.72 USD)
エクイティによる:
7.00% (6.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
ベストトレード: +24.92 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +52.53 USD
最大連続損失: -16.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
レビューなし
