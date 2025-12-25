- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
24.92 USD
Pior negociação:
-11.98 USD
Lucro bruto:
68.77 USD (4 564 pips)
Perda bruta:
-23.54 USD (2 337 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (52.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
9.85%
Depósito máximo carregado:
20.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
2.71
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
2.92
Valor esperado:
5.65 USD
Lucro médio:
13.75 USD
Perda média:
-7.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.72 USD (2)
Crescimento mensal:
45.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.82 USD
Máximo:
16.72 USD (11.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.47% (16.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.00% (6.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.92 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +52.53 USD
Máxima perda consecutiva: -16.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
45%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
1
0%
8
62%
10%
2.92
5.65
USD
USD
11%
1:500