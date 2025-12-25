SinaisSeções
Edi Gunawan

Xmas Gold 251225

Edi Gunawan
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 45%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
24.92 USD
Pior negociação:
-11.98 USD
Lucro bruto:
68.77 USD (4 564 pips)
Perda bruta:
-23.54 USD (2 337 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (52.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
9.85%
Depósito máximo carregado:
20.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
2.71
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
2.92
Valor esperado:
5.65 USD
Lucro médio:
13.75 USD
Perda média:
-7.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.72 USD (2)
Crescimento mensal:
45.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.82 USD
Máximo:
16.72 USD (11.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.47% (16.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.00% (6.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 45
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 2.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.92 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +52.53 USD
Máxima perda consecutiva: -16.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
Sem comentários
2025.12.26 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 07:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 07:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 07:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
