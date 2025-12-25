- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
24.92 USD
Worst Trade:
-6.82 USD
Profitto lordo:
52.53 USD (3 747 pips)
Perdita lorda:
-6.82 USD (676 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (52.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
11.31%
Massimo carico di deposito:
20.83%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
6.70
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
7.70
Profitto previsto:
9.14 USD
Profitto medio:
13.13 USD
Perdita media:
-6.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.82 USD (1)
Crescita mensile:
45.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.82 USD
Massimale:
6.82 USD (6.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.00% (6.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.92 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.53 USD
Massima perdita consecutiva: -6.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
46%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
1
0%
5
80%
11%
7.70
9.14
USD
USD
7%
1:500