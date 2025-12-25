SegnaliSezioni
Xmas Gold 251225

Edi Gunawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 46%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
24.92 USD
Worst Trade:
-6.82 USD
Profitto lordo:
52.53 USD (3 747 pips)
Perdita lorda:
-6.82 USD (676 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (52.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
11.31%
Massimo carico di deposito:
20.83%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
6.70
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
7.70
Profitto previsto:
9.14 USD
Profitto medio:
13.13 USD
Perdita media:
-6.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.82 USD (1)
Crescita mensile:
45.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.82 USD
Massimale:
6.82 USD (6.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.00% (6.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 46
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.92 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.53 USD
Massima perdita consecutiva: -6.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
Non ci sono recensioni
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 07:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 07:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 07:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
