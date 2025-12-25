СигналыРазделы
Edi Gunawan

Xmas Gold 251225

Edi Gunawan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 49%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
24.92 USD
Худший трейд:
-11.98 USD
Общая прибыль:
72.94 USD (4 986 pips)
Общий убыток:
-23.54 USD (2 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (52.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
8.51%
Макс. загрузка депозита:
20.83%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
5.49 USD
Средняя прибыль:
12.16 USD
Средний убыток:
-7.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.72 USD (2)
Прирост в месяц:
49.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.82 USD
Максимальная:
16.72 USD (11.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.47% (16.72 USD)
По эквити:
8.12% (11.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 49
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.92 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +52.53 USD
Макс. убыток в серии: -16.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
Нет отзывов
2025.12.26 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 07:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 07:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 07:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
