Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
24.92 USD
Худший трейд:
-11.98 USD
Общая прибыль:
72.94 USD (4 986 pips)
Общий убыток:
-23.54 USD (2 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (52.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
8.51%
Макс. загрузка депозита:
20.83%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
5.49 USD
Средняя прибыль:
12.16 USD
Средний убыток:
-7.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.72 USD (2)
Прирост в месяц:
49.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.82 USD
Максимальная:
16.72 USD (11.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.47% (16.72 USD)
По эквити:
8.12% (11.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|49
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
