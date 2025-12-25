信号部分
Edi Gunawan

Xmas Gold 251225

Edi Gunawan
1
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 18%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
1 (50.00%)
亏损交易:
1 (50.00%)
最好交易:
24.92 USD
最差交易:
-6.82 USD
毛利:
24.92 USD (1 251 pips)
毛利亏损:
-6.82 USD (676 pips)
最大连续赢利:
1 (24.92 USD)
最大连续盈利:
24.92 USD (1)
夏普比率:
0.59
交易活动:
2.49%
最大入金加载:
20.83%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
2.65
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
3.65
预期回报:
9.05 USD
平均利润:
24.92 USD
平均损失:
-6.82 USD
最大连续失误:
1 (-6.82 USD)
最大连续亏损:
-6.82 USD (1)
每月增长:
18.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.82 USD
最大值:
6.82 USD (6.82%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
7.00% (6.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 575
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.92 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +24.92 USD
最大连续亏损: -6.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
