- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
20 (54.05%)
損失トレード:
17 (45.95%)
ベストトレード:
16.35 USD
最悪のトレード:
-0.96 USD
総利益:
160.79 USD (1 640 921 pips)
総損失:
-4.76 USD (47 754 pips)
最大連続の勝ち:
8 (76.47 USD)
最大連続利益:
76.47 USD (8)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
49.22
長いトレード:
5 (13.51%)
短いトレード:
32 (86.49%)
プロフィットファクター:
33.78
期待されたペイオフ:
4.22 USD
平均利益:
8.04 USD
平均損失:
-0.28 USD
最大連続の負け:
9 (-3.17 USD)
最大連続損失:
-3.17 USD (9)
月間成長:
15.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.17 USD
最大の:
3.17 USD (0.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.32% (3.17 USD)
エクイティによる:
6.26% (70.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.6M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.35 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +76.47 USD
最大連続損失: -3.17 USD
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
37
54%
100%
33.77
4.22
USD
USD
6%
1:200