- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
20 (54.05%)
亏损交易:
17 (45.95%)
最好交易:
16.35 USD
最差交易:
-0.96 USD
毛利:
160.79 USD (1 640 921 pips)
毛利亏损:
-4.76 USD (47 754 pips)
最大连续赢利:
8 (76.47 USD)
最大连续盈利:
76.47 USD (8)
夏普比率:
0.78
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.37%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
10 小时
采收率:
49.22
长期交易:
5 (13.51%)
短期交易:
32 (86.49%)
利润因子:
33.78
预期回报:
4.22 USD
平均利润:
8.04 USD
平均损失:
-0.28 USD
最大连续失误:
9 (-3.17 USD)
最大连续亏损:
-3.17 USD (9)
每月增长:
15.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.17 USD
最大值:
3.17 USD (0.32%)
相对跌幅:
结余:
0.32% (3.17 USD)
净值:
5.76% (65.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.6M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.35 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +76.47 USD
最大连续亏损: -3.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
37
54%
100%
33.77
4.22
USD
USD
6%
1:200