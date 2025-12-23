- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
20 (54.05%)
Negociações com perda:
17 (45.95%)
Melhor negociação:
16.35 USD
Pior negociação:
-0.96 USD
Lucro bruto:
160.79 USD (1 640 921 pips)
Perda bruta:
-4.76 USD (47 754 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (76.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
76.47 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
49.22
Negociações longas:
5 (13.51%)
Negociações curtas:
32 (86.49%)
Fator de lucro:
33.78
Valor esperado:
4.22 USD
Lucro médio:
8.04 USD
Perda média:
-0.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.17 USD (9)
Crescimento mensal:
15.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.17 USD
Máximo:
3.17 USD (0.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.32% (3.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.26% (70.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.6M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.35 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +76.47 USD
Máxima perda consecutiva: -3.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
