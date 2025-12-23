- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
17 (50.00%)
Убыточных трейдов:
17 (50.00%)
Лучший трейд:
16.35 USD
Худший трейд:
-0.96 USD
Общая прибыль:
134.22 USD (1 342 211 pips)
Общий убыток:
-4.76 USD (47 754 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (49.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.90 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.01%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
40.84
Длинных трейдов:
2 (5.88%)
Коротких трейдов:
32 (94.12%)
Профит фактор:
28.20
Мат. ожидание:
3.81 USD
Средняя прибыль:
7.90 USD
Средний убыток:
-0.28 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.17 USD (9)
Прирост в месяц:
12.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.17 USD
Максимальная:
3.17 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.32% (3.17 USD)
По эквити:
3.24% (36.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.35 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +49.90 USD
Макс. убыток в серии: -3.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
34
50%
100%
28.19
3.81
USD
USD
3%
1:200