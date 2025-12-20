- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
2 (25.00%)
損失トレード:
6 (75.00%)
ベストトレード:
41.17 USD
最悪のトレード:
-21.62 USD
総利益:
80.12 USD (8 011 pips)
総損失:
-81.12 USD (7 590 pips)
最大連続の勝ち:
1 (41.17 USD)
最大連続利益:
41.17 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
13.30%
最大入金額:
12.48%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.13 USD
平均利益:
40.06 USD
平均損失:
-13.52 USD
最大連続の負け:
4 (-38.45 USD)
最大連続損失:
-42.67 USD (2)
月間成長:
1.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.72 USD
最大の:
42.67 USD (12.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.35% (38.45 USD)
エクイティによる:
16.21% (16.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|421
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.17 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +41.17 USD
最大連続損失: -38.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Loss is the part of the strategy
レビューなし