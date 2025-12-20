- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
41.17 USD
最差交易:
-21.62 USD
毛利:
80.12 USD (8 011 pips)
毛利亏损:
-81.12 USD (7 590 pips)
最大连续赢利:
1 (41.17 USD)
最大连续盈利:
41.17 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
13.30%
最大入金加载:
12.48%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.02
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
40.06 USD
平均损失:
-13.52 USD
最大连续失误:
4 (-38.45 USD)
最大连续亏损:
-42.67 USD (2)
每月增长:
1.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.72 USD
最大值:
42.67 USD (12.59%)
相对跌幅:
结余:
16.35% (38.45 USD)
净值:
16.21% (16.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|421
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Loss is the part of the strategy
