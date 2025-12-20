- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
41.17 USD
Pior negociação:
-21.62 USD
Lucro bruto:
80.12 USD (8 011 pips)
Perda bruta:
-81.12 USD (7 590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (41.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.17 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
13.30%
Depósito máximo carregado:
12.48%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.13 USD
Lucro médio:
40.06 USD
Perda média:
-13.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-38.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.67 USD (2)
Crescimento mensal:
1.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.72 USD
Máximo:
42.67 USD (12.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.35% (38.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.21% (16.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|421
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
