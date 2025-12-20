- 자본
- 축소
트레이드:
63
이익 거래:
28 (44.44%)
손실 거래:
35 (55.56%)
최고의 거래:
41.17 USD
최악의 거래:
-21.62 USD
총 수익:
231.75 USD (23 158 pips)
총 손실:
-221.43 USD (21 609 pips)
연속 최대 이익:
4 (15.62 USD)
연속 최대 이익:
41.17 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
10.89%
최대 입금량:
77.85%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
47 분
회복 요인:
0.18
롱(주식매수):
42 (66.67%)
숏(주식차입매도):
21 (33.33%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
8.28 USD
평균 손실:
-6.33 USD
연속 최대 손실:
7 (-34.21 USD)
연속 최대 손실:
-42.67 USD (2)
월별 성장률:
19.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.90 USD
최대한의:
56.85 USD (16.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.91% (40.85 USD)
자본금별:
31.64% (15.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.17 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.62 USD
연속 최대 손실: -34.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Loss is the part of the strategy
리뷰 없음