시그널 / MetaTrader 4 / Slow wah
Dika Areka

Slow wah

Dika Areka
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 19%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
63
이익 거래:
28 (44.44%)
손실 거래:
35 (55.56%)
최고의 거래:
41.17 USD
최악의 거래:
-21.62 USD
총 수익:
231.75 USD (23 158 pips)
총 손실:
-221.43 USD (21 609 pips)
연속 최대 이익:
4 (15.62 USD)
연속 최대 이익:
41.17 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
10.89%
최대 입금량:
77.85%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
47 분
회복 요인:
0.18
롱(주식매수):
42 (66.67%)
숏(주식차입매도):
21 (33.33%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
8.28 USD
평균 손실:
-6.33 USD
연속 최대 손실:
7 (-34.21 USD)
연속 최대 손실:
-42.67 USD (2)
월별 성장률:
19.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.90 USD
최대한의:
56.85 USD (16.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.91% (40.85 USD)
자본금별:
31.64% (15.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +41.17 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.62 USD
연속 최대 손실: -34.21 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Loss is the part of the strategy
2026.01.06 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 00:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 08:32
Share of trading days is too low
2025.12.22 08:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 07:32
Share of trading days is too low
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
