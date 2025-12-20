- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
2 (25.00%)
Убыточных трейдов:
6 (75.00%)
Лучший трейд:
41.17 USD
Худший трейд:
-21.62 USD
Общая прибыль:
80.12 USD (8 011 pips)
Общий убыток:
-81.12 USD (7 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (41.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.17 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.30%
Макс. загрузка депозита:
12.48%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
40.06 USD
Средний убыток:
-13.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-38.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.67 USD (2)
Прирост в месяц:
1.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.72 USD
Максимальная:
42.67 USD (12.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.35% (38.45 USD)
По эквити:
16.21% (16.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|421
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +41.17 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.17 USD
Макс. убыток в серии: -38.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Loss is the part of the strategy
