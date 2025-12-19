- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
112
利益トレード:
96 (85.71%)
損失トレード:
16 (14.29%)
ベストトレード:
57.00 USD
最悪のトレード:
-137.00 USD
総利益:
1 479.01 USD (40 025 pips)
総損失:
-926.00 USD (19 511 pips)
最大連続の勝ち:
50 (768.22 USD)
最大連続利益:
768.22 USD (50)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
48.48%
最大入金額:
21.34%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
66 (58.93%)
短いトレード:
46 (41.07%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
4.94 USD
平均利益:
15.41 USD
平均損失:
-57.88 USD
最大連続の負け:
12 (-873.32 USD)
最大連続損失:
-873.32 USD (12)
月間成長:
3.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
545.87 USD
最大の:
873.32 USD (5.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.70% (873.32 USD)
エクイティによる:
9.96% (1 507.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.00 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +768.22 USD
最大連続損失: -873.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Signal Scalping with Tectra Essential 2025
