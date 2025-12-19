- 자본
- 축소
트레이드:
199
이익 거래:
153 (76.88%)
손실 거래:
46 (23.12%)
최고의 거래:
390.50 USD
최악의 거래:
-1 987.20 USD
총 수익:
4 208.47 USD (63 621 pips)
총 손실:
-12 498.03 USD (161 586 pips)
연속 최대 이익:
50 (768.22 USD)
연속 최대 이익:
1 984.18 USD (26)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
20.06%
최대 입금량:
100.30%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.77
롱(주식매수):
127 (63.82%)
숏(주식차입매도):
72 (36.18%)
수익 요인:
0.34
기대수익:
-41.66 USD
평균 이익:
27.51 USD
평균 손실:
-271.70 USD
연속 최대 손실:
16 (-9 816.19 USD)
연속 최대 손실:
-9 816.19 USD (16)
월별 성장률:
-52.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 514.11 USD
최대한의:
10 829.33 USD (62.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.57% (10 829.33 USD)
자본금별:
50.10% (8 675.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +390.50 USD
최악의 거래: -1 987 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +768.22 USD
연속 최대 손실: -9 816.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Signal Scalping with Tectra Essential 2025
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-53%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
3
0%
199
76%
20%
0.33
-41.66
USD
USD
65%
1:500