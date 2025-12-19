СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TECTRA ESSENTIAL
Adnan Tectra

TECTRA ESSENTIAL

Adnan Tectra
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 2%
SalmaMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
88 (84.61%)
Убыточных трейдов:
16 (15.38%)
Лучший трейд:
45.30 USD
Худший трейд:
-137.00 USD
Общая прибыль:
1 280.56 USD (34 175 pips)
Общий убыток:
-926.00 USD (19 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (768.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
768.22 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
32.11%
Макс. загрузка депозита:
21.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
58 (55.77%)
Коротких трейдов:
46 (44.23%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
3.41 USD
Средняя прибыль:
14.55 USD
Средний убыток:
-57.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-873.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-873.32 USD (12)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
545.87 USD
Максимальная:
873.32 USD (5.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.70% (873.32 USD)
По эквити:
9.96% (1 507.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 355
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.30 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +768.22 USD
Макс. убыток в серии: -873.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Signal Scalping with Tectra Essential 2025 
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.19 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 09:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.