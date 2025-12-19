- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
88 (84.61%)
Убыточных трейдов:
16 (15.38%)
Лучший трейд:
45.30 USD
Худший трейд:
-137.00 USD
Общая прибыль:
1 280.56 USD (34 175 pips)
Общий убыток:
-926.00 USD (19 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (768.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
768.22 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
32.11%
Макс. загрузка депозита:
21.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
58 (55.77%)
Коротких трейдов:
46 (44.23%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
3.41 USD
Средняя прибыль:
14.55 USD
Средний убыток:
-57.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-873.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-873.32 USD (12)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
545.87 USD
Максимальная:
873.32 USD (5.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.70% (873.32 USD)
По эквити:
9.96% (1 507.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|355
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.30 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +768.22 USD
Макс. убыток в серии: -873.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
еще 10...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Signal Scalping with Tectra Essential 2025
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
0%
104
84%
32%
1.38
3.41
USD
USD
10%
1:100