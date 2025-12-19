- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
112
Negociações com lucro:
96 (85.71%)
Negociações com perda:
16 (14.29%)
Melhor negociação:
57.00 USD
Pior negociação:
-137.00 USD
Lucro bruto:
1 479.01 USD (40 025 pips)
Perda bruta:
-926.00 USD (19 511 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (768.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
768.22 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
48.48%
Depósito máximo carregado:
21.34%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
66 (58.93%)
Negociações curtas:
46 (41.07%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
4.94 USD
Lucro médio:
15.41 USD
Perda média:
-57.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-873.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-873.32 USD (12)
Crescimento mensal:
3.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
545.87 USD
Máximo:
873.32 USD (5.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.70% (873.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.96% (1 507.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.00 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +768.22 USD
Máxima perda consecutiva: -873.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Signal Scalping with Tectra Essential 2025
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
0%
112
85%
48%
1.59
4.94
USD
USD
10%
1:100