- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
4 (36.36%)
損失トレード:
7 (63.64%)
ベストトレード:
30.38 USD
最悪のトレード:
-9.90 USD
総利益:
30.38 USD (1 518 pips)
総損失:
-16.38 USD (816 pips)
最大連続の勝ち:
1 (30.38 USD)
最大連続利益:
30.38 USD (1)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
1.93%
最大入金額:
9.07%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
1.27 USD
平均利益:
7.60 USD
平均損失:
-2.34 USD
最大連続の負け:
2 (-12.50 USD)
最大連続損失:
-12.50 USD (2)
月間成長:
5.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.88 USD
最大の:
15.50 USD (6.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.72% (15.50 USD)
エクイティによる:
2.28% (4.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|702
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
