- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
4 (36.36%)
Убыточных трейдов:
7 (63.64%)
Лучший трейд:
30.38 USD
Худший трейд:
-9.90 USD
Общая прибыль:
30.38 USD (1 518 pips)
Общий убыток:
-16.38 USD (816 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (30.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.38 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
1.93%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-2.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.50 USD (2)
Прирост в месяц:
5.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.88 USD
Максимальная:
15.50 USD (6.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.72% (15.50 USD)
По эквити:
2.28% (4.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|702
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.38 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.38 USD
Макс. убыток в серии: -12.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
