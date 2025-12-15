- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
4 (36.36%)
Negociações com perda:
7 (63.64%)
Melhor negociação:
30.38 USD
Pior negociação:
-9.90 USD
Lucro bruto:
30.38 USD (1 518 pips)
Perda bruta:
-16.38 USD (816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (30.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.38 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
1.93%
Depósito máximo carregado:
9.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
1.27 USD
Lucro médio:
7.60 USD
Perda média:
-2.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.50 USD (2)
Crescimento mensal:
5.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.88 USD
Máximo:
15.50 USD (6.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.72% (15.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.28% (4.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|702
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.38 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.38 USD
Máxima perda consecutiva: -12.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
