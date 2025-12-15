- 자본
트레이드:
21
이익 거래:
8 (38.09%)
손실 거래:
13 (61.90%)
최고의 거래:
61.18 USD
최악의 거래:
-10.40 USD
총 수익:
91.56 USD (4 577 pips)
총 손실:
-47.74 USD (2 380 pips)
연속 최대 이익:
2 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
61.18 USD (1)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
0.92%
최대 입금량:
9.13%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
1.69
롱(주식매수):
17 (80.95%)
숏(주식차입매도):
4 (19.05%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
2.09 USD
평균 이익:
11.45 USD
평균 손실:
-3.67 USD
연속 최대 손실:
3 (-22.90 USD)
연속 최대 손실:
-22.90 USD (3)
월별 성장률:
23.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.88 USD
최대한의:
25.90 USD (11.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.93% (25.90 USD)
자본금별:
2.28% (4.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.18 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -22.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
