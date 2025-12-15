- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
4 (36.36%)
亏损交易:
7 (63.64%)
最好交易:
30.38 USD
最差交易:
-9.90 USD
毛利:
30.38 USD (1 518 pips)
毛利亏损:
-16.38 USD (816 pips)
最大连续赢利:
1 (30.38 USD)
最大连续盈利:
30.38 USD (1)
夏普比率:
0.15
交易活动:
1.93%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.90
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
1.85
预期回报:
1.27 USD
平均利润:
7.60 USD
平均损失:
-2.34 USD
最大连续失误:
2 (-12.50 USD)
最大连续亏损:
-12.50 USD (2)
每月增长:
5.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.88 USD
最大值:
15.50 USD (6.75%)
相对跌幅:
结余:
7.72% (15.50 USD)
净值:
2.28% (4.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|702
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.38 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +30.38 USD
最大连续亏损: -12.50 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
184
USD
USD
2
100%
11
36%
2%
1.85
1.27
USD
USD
8%
1:500