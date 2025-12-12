シグナルセクション
Aleksei Nevskii

XAUUSD4H 2

Aleksei Nevskii
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -46%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
14.17 USD
最悪のトレード:
-80.64 USD
総利益:
29.99 USD (1 847 pips)
総損失:
-121.31 USD (8 062 pips)
最大連続の勝ち:
4 (25.45 USD)
最大連続利益:
25.45 USD (4)
シャープレシオ:
-0.37
取引アクティビティ:
4.18%
最大入金額:
11.73%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.25
期待されたペイオフ:
-10.15 USD
平均利益:
4.28 USD
平均損失:
-60.66 USD
最大連続の負け:
1 (-80.64 USD)
最大連続損失:
-80.64 USD (1)
月間成長:
-45.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
91.32 USD
最大の:
116.77 USD (51.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.79% (116.77 USD)
エクイティによる:
31.94% (72.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.17 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +25.45 USD
最大連続損失: -80.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 より多く...
レビューなし
2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 06:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 16:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
