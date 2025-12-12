SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD4H 2
Aleksei Nevskii

XAUUSD4H 2

Aleksei Nevskii
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
14.17 USD
Worst Trade:
-80.64 USD
Profitto lordo:
29.99 USD (1 847 pips)
Perdita lorda:
-121.31 USD (8 062 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (25.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
4.18%
Massimo carico di deposito:
11.73%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-10.15 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-60.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-80.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.64 USD (1)
Crescita mensile:
-45.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.32 USD
Massimale:
116.77 USD (51.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.79% (116.77 USD)
Per equità:
31.94% (72.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.17 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.45 USD
Massima perdita consecutiva: -80.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 più
Non ci sono recensioni
2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 06:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 16:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
