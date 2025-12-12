信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XAUUSD4H 2
Aleksei Nevskii

XAUUSD4H 2

Aleksei Nevskii
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -46%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
14.17 USD
最差交易:
-80.64 USD
毛利:
29.99 USD (1 847 pips)
毛利亏损:
-121.31 USD (8 062 pips)
最大连续赢利:
4 (25.45 USD)
最大连续盈利:
25.45 USD (4)
夏普比率:
-0.37
交易活动:
4.18%
最大入金加载:
11.73%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
0.25
预期回报:
-10.15 USD
平均利润:
4.28 USD
平均损失:
-60.66 USD
最大连续失误:
1 (-80.64 USD)
最大连续亏损:
-80.64 USD (1)
每月增长:
-45.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.32 USD
最大值:
116.77 USD (51.79%)
相对跌幅:
结余:
51.79% (116.77 USD)
净值:
31.94% (72.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -91
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.17 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.45 USD
最大连续亏损: -80.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 更多...
没有评论
2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 06:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 16:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
