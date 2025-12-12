SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD4H 2
Aleksei Nevskii

XAUUSD4H 2

Aleksei Nevskii
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -46%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
14.17 USD
Schlechtester Trade:
-80.64 USD
Bruttoprofit:
29.99 USD (1 847 pips)
Bruttoverlust:
-121.31 USD (8 062 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (25.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.45 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.37
Trading-Aktivität:
4.18%
Max deposit load:
11.73%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
6 (66.67%)
Short-Positionen:
3 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.25
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-80.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.64 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-45.66%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
91.32 USD
Maximaler:
116.77 USD (51.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.79% (116.77 USD)
Kapital:
31.94% (72.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.17 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
noch 82 ...
Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 06:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 16:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.