Aleksei Nevskii

XAUUSD4H 2

Aleksei Nevskii
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -46%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
14.17 USD
Pior negociação:
-80.64 USD
Lucro bruto:
29.99 USD (1 847 pips)
Perda bruta:
-121.31 USD (8 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (25.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.45 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.37
Atividade de negociação:
4.18%
Depósito máximo carregado:
11.73%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
0.25
Valor esperado:
-10.15 USD
Lucro médio:
4.28 USD
Perda média:
-60.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.64 USD (1)
Crescimento mensal:
-45.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
91.32 USD
Máximo:
116.77 USD (51.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.79% (116.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.94% (72.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.17 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.45 USD
Máxima perda consecutiva: -80.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 06:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 16:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
