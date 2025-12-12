- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
201.15 USD
最悪のトレード:
-105.80 USD
総利益:
795.51 USD (16 014 pips)
総損失:
-509.80 USD (10 096 pips)
最大連続の勝ち:
2 (395.36 USD)
最大連続利益:
395.36 USD (2)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
9.60%
最大入金額:
5.31%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.92
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
31.75 USD
平均利益:
198.88 USD
平均損失:
-101.96 USD
最大連続の負け:
3 (-303.00 USD)
最大連続損失:
-303.00 USD (3)
月間成長:
8.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
310.80 USD (9.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.23% (310.80 USD)
エクイティによる:
2.55% (89.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +201.15 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +395.36 USD
最大連続損失: -303.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
