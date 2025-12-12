- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
201.15 USD
Schlechtester Trade:
-105.80 USD
Bruttoprofit:
795.51 USD (16 014 pips)
Bruttoverlust:
-509.80 USD (10 096 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (395.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
395.36 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
9.60%
Max deposit load:
5.31%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.92
Long-Positionen:
8 (88.89%)
Short-Positionen:
1 (11.11%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
31.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
198.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-101.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-303.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-303.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.12%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
310.80 USD (9.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.23% (310.80 USD)
Kapital:
2.55% (89.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +201.15 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +395.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -303.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
LEBIH BAIK DIAM DARIPADA CARI-CARI MOMENT. MOMENT JANGAN DICARI TAPI DITUNGGU.
