- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
201.15 USD
最差交易:
-105.80 USD
毛利:
795.51 USD (16 014 pips)
毛利亏损:
-509.80 USD (10 096 pips)
最大连续赢利:
2 (395.36 USD)
最大连续盈利:
395.36 USD (2)
夏普比率:
0.24
交易活动:
9.60%
最大入金加载:
5.31%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.92
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
1.56
预期回报:
31.75 USD
平均利润:
198.88 USD
平均损失:
-101.96 USD
最大连续失误:
3 (-303.00 USD)
最大连续亏损:
-303.00 USD (3)
每月增长:
8.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
310.80 USD (9.11%)
相对跌幅:
结余:
8.23% (310.80 USD)
净值:
2.55% (89.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +201.15 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +395.36 USD
最大连续亏损: -303.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
LEBIH BAIK DIAM DARIPADA CARI-CARI MOMENT. MOMENT JANGAN DICARI TAPI DITUNGGU.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
3
0%
9
44%
10%
1.56
31.75
USD
USD
8%
1:50