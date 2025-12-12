- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
8 (47.05%)
손실 거래:
9 (52.94%)
최고의 거래:
201.15 USD
최악의 거래:
-105.80 USD
총 수익:
1 589.03 USD (32 014 pips)
총 손실:
-915.05 USD (18 096 pips)
연속 최대 이익:
2 (396.77 USD)
연속 최대 이익:
396.77 USD (2)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
18.86%
최대 입금량:
5.31%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
14 (82.35%)
숏(주식차입매도):
3 (17.65%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
39.65 USD
평균 이익:
198.63 USD
평균 손실:
-101.67 USD
연속 최대 손실:
3 (-303.00 USD)
연속 최대 손실:
-303.00 USD (3)
월별 성장률:
15.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
311.65 USD (9.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.23% (310.80 USD)
자본금별:
2.55% (89.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|674
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +201.15 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +396.77 USD
연속 최대 손실: -303.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
