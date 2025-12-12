- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
13 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
25.81 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
153.40 USD (15 666 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
13 (153.40 USD)
最大連続利益:
153.40 USD (13)
シャープレシオ:
1.51
取引アクティビティ:
36.71%
最大入金額:
4.03%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
13 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
11.80 USD
平均利益:
11.80 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
30.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
14.47% (87.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|87
|XAUUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|8.8K
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.81 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +153.40 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3426
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29550
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
ブローカー：IC Markets Global
サーバ：ICMarketsSC-MT 5-2
取引先：金、銀、指数など
レバー率：1対500
取引原則：トレンド取引、リスク管理、気軽な取引、楽しい取引
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
662
USD
USD
2
0%
13
100%
37%
n/a
11.80
USD
USD
14%
1:500