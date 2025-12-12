СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trade joyfully with the trend
Fei Luo

Trade joyfully with the trend

Fei Luo
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
25.81 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
153.40 USD (15 666 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
13 (153.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.40 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
1.51
Торговая активность:
36.70%
Макс. загрузка депозита:
12.34%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
11.80 USD
Средняя прибыль:
11.80 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
30.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
74.22% (491.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 8
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 87
XAUUSD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 8.8K
XAUUSD 6.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.81 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +153.40 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3426
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29554
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Разработчик: IC Markets Global

Сервер: ICMarketsSC - MT5 - 2

Предметы торговли: золото, серебро, индексы и т.д.

Коэффициент левериджа: 1 к 500

Принципы торговли: Тенденции торговли, риск - менеджмент, легкая торговля, счастливая торговля
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
