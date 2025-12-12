SinaisSeções
Fei Luo

Trade joyfully with the trend

Fei Luo
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
13 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
25.81 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
153.40 USD (15 666 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (153.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.40 USD (13)
Índice de Sharpe:
1.51
Atividade de negociação:
36.71%
Depósito máximo carregado:
4.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
13 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
11.80 USD
Lucro médio:
11.80 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
30.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.47% (87.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 8
XAUUSD 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 87
XAUUSD 66
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 8.8K
XAUUSD 6.9K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.81 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +153.40 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3426
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29550
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Corredor: IC Markets Global

Servidor: ICMarketsSC-MT5-2

Sujeitos de negociação: ouro, prata, índices, etc.

Alavancagem: 1 contra 500

Princípios de Negociação: Negociação de Tendências, Gestão de Riscos, Negociação Fácil, Negociação Feliz
Sem comentários
2025.12.24 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
