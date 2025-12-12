- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
13 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
25.81 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
153.40 USD (15 666 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
13 (153.40 USD)
最大连续盈利:
153.40 USD (13)
夏普比率:
1.51
交易活动:
36.71%
最大入金加载:
4.03%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.00
长期交易:
13 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
11.80 USD
平均利润:
11.80 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
30.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
14.47% (87.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|87
|XAUUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|8.8K
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.81 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +153.40 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3426
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29544
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
经纪商：IC Markets Global
服务器：ICMarketsSC-MT5-2
交易标的：黄金、白银、指数等
杠杆率：1比500
交易原则：趋势交易，风险管理，轻松交易，快乐交易
没有评论
